Salernitana-Reggiana: oggi il Giudice Sportivo decide lo 0-3? Ricorso pronto

Giornata di attesa per i granata tra verdetti e tamponi

La partita che non si è giocata è stata quella che ha fatto maggiormente discutere. Tra possibilità di accordi tra le parti, solleciti verso la LegaB e poi la decisione di non presentarsi, si è arrivata al giorno in cui il Giudice Sportivo, con ogni probabilità e seguendo quelle che sono state le linee adottate fino al momento (vedi Juventus-Napoli), assegnerà il 3-0 a favore della compagine campana.

Ma chiaramente non finirà così, perchè la Reggiana ha già fatto sapere di avere la documentazione pronta per la presentazione del ricorso che verrà curato dall’avvocato Chiacchio.

Nella giornata di oggi si attende pure l’esito di alcuni tamponi, ricordando che la Reggiana ha avuto nel gruppo squadra ben 29 positivi.