Salini (Webuild): ‘Nei prossimi due anni 8.000 assunzioni al Sud, in gran parte in Calabria e Sicilia’

Di seguito il comunicato stampa del Gruppo Webuild sui corsi di formazione avviati per l’assunzione di 10.000 persone (8000 al Sud) entro il 2026.

Nel quadro complesso e capillare dei grandi piani di investimenti nelle infrastrutture europee, il Mezzogiorno d’Italia vuole diventare centro e motore di una nuova economia per tutto il Mediterraneo. Uno sforzo considerevole, sostenuto finanziariamente dal governo italiano e dall’Unione europea, che sul territorio si traduce in lavoro, occupazione, benessere.

Proprio per rispondere all’esigenza di manodopera qualificata Webuild, oggi impegnato su moltissime opere in giro per l’Italia, conta di assumere 10.000 persone entro il 2026. Di queste, 8.000 saranno assunte al Sud da coinvolgere nei 19 grandi progetti che qui ha in corso il gruppo. Dal Terzo Megalotto della Strada Statale 106 Jonica in Calabria all’alta capacità ferroviaria che collegherà le più importanti città siciliane e la linea veloce con cui si viaggerà in treno da Napoli a Bari in 2 ore, contro le circa 4 attuali. È una marcia a tappe forzate quella che attende le regioni del Sud Italia che non a caso, proprio in questi giorni, sono state protagoniste di un innovativo programma di selezione e formazione del personale lanciato proprio da Webuild e pensato per far correre le opere nel Mezzogiorno del paese.

Calabria: al via la scuola di formazione per le nuove assunzioni

La regione Calabria è al centro di un profondo piano di ammodernamento infrastrutturale che riguarda le strade (come la nuova Statale Jonica), l’alta velocità/alta capacità ferroviaria, e laddove approvato definitivamente il progetto del Ponte sullo Stretto.

Per supportare questo piano, il Gruppo Webuild – in collaborazione con l’amministrazione regionale – ha inaugurato l’8 aprile scorso in Calabria due corsi di formazione per operatori di cantiere. E così nei giorni scorsi 45 giovani hanno raggiunto la Cittadella Regionale di Catanzaro (dove sono state allestite due aule) per seguire i corsi di formazione e lavoro del programma “Cantiere Lavoro Italia” che saranno tenuti da ingegneri e tecnici del Gruppo.

Ha spiegato Pietro Salini:

“Dobbiamo dare un futuro ai nostri giovani ed è questo che ci ha spinto a lanciare il nostro ambizioso programma di formazione industrializzata. Il Gruppo ha già assunto le prime 2.000 persone – provenienti anch e da altri percorsi formativi di Webuild – di cui oltre la metà al Sud; e nei prossimi due anni prevediamo di raggiungere in totale 8.000 assunzioni nel Mezzogiorno, in gran parte in Calabria e Sicilia”.

I ragazzi che oggi sono sui banchi per imparare la professione del domani si aggiungeranno all’esercito di professionisti oggi impegnato nei 19 progetti che Webuild sta realizzando al Sud Italia. Opere moderne e sostenibili che attualmente occupano 5.450 persone, tra diretti e indiretti, e coinvolgono una filiera di 4.300 fornitori. È il circuito virtuoso delle grandi opere che si mette in moto e accelera che parte dall’Italia meridionale come acceleratore di tutto il paese.