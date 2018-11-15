Dal 20 al 22 novembre al Consiglio regionale il 13° Salone dell'Orientamento: Eures porta offerte di lavoro per ingegneri, informatici e cuochi in Svezia e Germania

Il servizio Eures della Regione Calabria, nell’ambito del 13° Salone dell’Orientamento che si svolgerà il 20 – 21 – 22 novembre 2018 – presso il Consiglio Regionale della Calabria – Reggio Calabria (www.salonedellorientamento.it), sarà presente con uno spazio espositivo della Regione Calabria e al Professional Day (21 e 22 novembre pomeriggio) durante il quale Funzionari dei servizi per l’impiego , provenienti dalla Svezia e dalla Germania , incontreranno giovani che si potranno candidare per offerte di lavoro per Ingegneri meccanici , elettronici, meccatronici , informatici , Specialisti dell’ICT, e cuochi

Il 22 novembre i responsabili della società Obiettivo Tropici selezioneranno i candidati per vari profili da assumere in villaggi turistici in Italia e all’estero.

Ulteriori informazioni per la partecipazione e le candidature possono essere visionate negli allegati pubblicati su questa pagina:

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm? 10838

Altre informazioni sono disponibili anche sulla pagina facebook “Eures Calabria”:

https://www.facebook.com/eures.calabria “