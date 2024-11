Salute e benessere?Tutto “frutto” di kasanova…ecco i nuovi “must have” per l’estate 2014 di kasanova.

di Daniela Bonanno Conti – Quale cibo estivo è più “salutare” di un bel piattone di frutta fresca o di verdure? Ciliegie, fragole, pesche, banane, albicocche, melone, anguria, more, lamponi che in una manciata di secondi si trasformano in appetitosissimi sorbetti, gelati, ghiaccioli, cocktail, spremute anche da portare comodamente in spiaggia per un pranzo all’insegna del benessere e della ‘bellezza’. Verdura di stagioe, yogurt e gelati, ormai resistere alla tentazione sarà impossibile… Per questo Kasanova ha realizzato una serie di utensili specifici per tagliare, lavorare e miscelare ogni frutta o verdura a prezzi davvero contenuti. Colorati e dal design impeccabile, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Mille prodotti che vanno incontro alle esigenze quotidiane con dettagli curati e scegliendo un design unico come conviene allo stile di Kasanova.COLTELLO PER ANGURIAColtello per affettare l’anguria, antiaderente, in acciaio inox, della lunghezza di 40 cm. Grazie alla pratica custodia puoi portarlo con te anche nei pic nic!In vendita da Kasanova a euro 11,50 COLTELLO PER MELONEColtello per affettare il melone, antiaderente, in acciaio inox, della lunghezza di 37 cm. La pratica custodia con anello consente di scavare facilmente l’interno ed eliminare tutti i semi.In vendita da Kasanova a euro 9,90AFFETTATORE MULTIUSOIl segreto per tagliare fette precise e gustose? L’affettatore multiuso con 4 tipi diversi di lame impilabili in acciaio inox studiate per i frutti e ortaggi preferiti.In vendita da Kasanova a euro 24,90.USO TUTTO: SCARTO E SUCCOEstrattore di succo per frutta e vegetali con contenitore per bucce e sistema di erogazione diretto nel bicchiere, per gustare la natura sorso dopo sorso.In vendita da Kasanova a euro 27,90ESTRATTORE DI SUCCO COWAYIl rivoluzionario estrattore di succo, grazie alla sua tecnologia esclusiva, mantiene inalterate le proprietà di frutta e verdura garantendo un succo naturale e nutriente, fino a 4 volte più ricco di proprietà nutrizionali e 6 volte più ricco di vitamina C.Produce pochissimi scarti di fibre asciutte e per pulirlo basta solo un po’ d’acqua. Perfetto per mixare tanti tipi di frutta e verdura, aggiungendo ingredienti come yogurt o gelato.In vendita da Kasanova a euro 279,00FRULLATORE CON BORRACCIA INCORPORATAIn estate è bello preparare succhi di frutta e verdura, cocktail o frappè. Il frullatore con borraccia incorporata di Kasanova è facile da usare: si mette la frutta, si frulla, si capovolge e si beve il succo direttamente dal bicchiere da 600 ml.Il pratico tappo dotato di beccuccio è fatto apposta per poter portare con sé la bevanda e poterla bere quando si vuole.In vendita da Kasanova a euro 19,90.IL GELATO SOLO FRUTTA CON YONANASMacchina per preparare gelati usando solo la frutta surgelata. 100% gusto e nutrimento, senza grassi, latte e zuccheri aggiunti… Ideale anche per chi è attento alla linea.In vendita da Kasanova a euro 59,90.ORTO O ARTE? Con il Decora Verdure 3 in 1 si possono tagliare frutta e verdura in spaghetti e spirali di diverso spessore per cambiare forma ai piatti. Basta scegliere l’inserto e girare la manovella! Semplice da usare, pratico e compatto.Tre inserti con lame affilate in acciaio inox per tagliare frutta e verdura in spaghetti e spirali. Basta inserire la verdura e spingere il carrello verso la lama girando la manovella. È dotato di uno scomparto per le lame e di piedini antiscivolo per un appoggio ottimale.In vendita da Kasanova a euro 22,90BRICCO MISCELATORECon il Brikko Trasforma e Gusta in silicone colorato è facile e divertente condire e decorare i piatti, sia dolci che salati. Basta inserire gli ingredienti e far ruotare il bricco per ottenere salse, glasse e coperture perfettamente amalgamate.In vendita da Kasanova a euro 6 DISPENSER DI BEVANDE SPILLA LA BOTTIGLIA! Basta tappare la bottiglia con il dosatore, capovolgerla e appoggiarla su un piano per iniziare a spillare bibite, succhi, thè freddo e bevande da ogni bottiglia di plastica con tappo a vite. Il dispenser di bevande è dotato di ugello ermetico che mantiene a lungo la gasatura delle bibite e di rubinetto salvagocce che non sporca il piano di lavoro né il pavimento.In vendita da Kasanova a euro 8 FATTO IN CASA È PIU’ BUONOCHE IDEA SPRITZANTE! Set per preparare a casa l’ormai must degli aperitivi lo SPRITZ. Un gasatore Sodastream Source White, una bottiglia di Aperol da 75 cl e una bottiglia di Prosecco D.O.C. Astoria da 75 cl. Aggiungi ghiaccio, una fettina di arancia e gusta!In vendita da Kasanova a euro 99,00.