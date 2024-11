Reggio, focus sulla salute mentale in V Commissione. Latella: ‘Serve un impegno concreto’

Dopo il consiglio comunale aperto sulla sanità, il tema nuovamente al centro dell'attenzione dell’Amministrazione con l’audizione di Immacolata Cassalia, presidente dell'associazione "Insieme per la Disabilità" e componente di "Unasam”

Dopo il Consiglio Comunale aperto sulla sanità, il tema della salute mentale è tornato protagonista nella seduta della Quinta Commissione, presieduta dal consigliere Giovanni Latella. Durante l’incontro, è stata audita Immacolata Cassalia, presidente dell’associazione Insieme per la Disabilità e componente di Unasam Coordinamento Salute Mentale.

Cassalia aveva già sottolineato in precedenza l’importanza di affrontare i temi della salute mentale con maggiore approfondimento, motivo per cui è stata invitata a presentare il suo intervento direttamente in Commissione.

Problematiche della salute mentale in Calabria e in Italia

Durante la seduta, la presidente Cassalia ha illustrato un documento dettagliato, evidenziando i principali problemi della salute mentale in Italia, con particolare attenzione alla situazione calabrese. Tra le preoccupazioni principali, ha segnalato i rischi derivanti dalla legge Zaffini e dai quattro disegni di legge in discussione in Parlamento.

«Si tratta di proposte legislative che – ha affermato – non solo non rispondono alle reali necessità degli utenti, ma potrebbero portare a una regressione delle conquiste ottenute finora nel campo della salute mentale».

Cassalia ha inoltre annunciato un convegno nazionale a Roma il 6 e 7 dicembre, con la partecipazione di 145 associazioni, volto a esprimere contrarietà a tali proposte legislative. Tra i punti critici evidenziati:

Necessità di aggiornare il Piano nazionale di salute mentale .

. Riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale in un’ottica di prossimità e rispetto dei diritti umani.

Abolizione delle pratiche coercitive.

Promozione di una partecipazione attiva degli utenti e delle loro famiglie nei processi decisionali.

Latella: criticità e prospettive per la salute mentale

Il consigliere Giovanni Latella ha sottolineato come negli ultimi 15 anni si sia verificato un progressivo impoverimento delle risorse umane e finanziarie destinate alla salute mentale, con un preoccupante aumento del ricorso al settore privato.

«È preoccupante il deterioramento delle pratiche nei servizi, che spesso violano i diritti umani, in particolare nei settori della neuropsichiatria infantile e nelle strutture residenziali», ha dichiarato Latella.

Il consigliere ha richiamato l’attenzione su un documento del Comitato economico e sociale europeo, che propone la creazione di servizi di salute mentale comunitari, accessibili e aperti, attraverso piani di attuazione chiari e mirati, senza la necessità di nuove leggi.

Impegni futuri della Quinta Commissione

Latella ha promesso che la Commissione continuerà a lavorare per: