Calabria, barca si ribalta in mare: salvati sette diportisti
Paura al largo di Isola di Capo Rizzuto. Sette diportisti in pericolo, la barca si riempie d’acqua: soccorsi dalla Guardia di Finanza
02 Settembre 2026 - 08:31 | Comunicato
Prosegue senza sosta l’attività della Sezione Operativa Navale di Crotone nell’ambito del dispositivo di Polizia
del Mare, finalizzato a garantire la legalità lungo il litorale crotonese.
Nel corso del servizio di pattugliamento delle acque antistanti Isola di Capo Rizzuto, disposto dal Reparto
Aeronavale Calabria, una motovedetta della Sezione Operativa Navale di Crotone, nel corso di un controllo di
polizia è intervenuta in soccorso di un natante che imbarcava acqua, successivamente ribaltatosi.
L’allarme è stato lanciato direttamente dalle sette persone presenti a bordo che, con l’unità pericolosamente
piena d’acqua, attiravano l’attenzione dei militari della vedetta, richiedendo urgente soccorso. Momenti concitati
nel corso dei quali due persone tra loro, prese dal panico, si sono lanciate in acqua. La situazione di concreto ed
imminente pericolo è stata risolta grazie al tempestivo intervento dei militari che hanno in breve tempo tratto in
salvo e messo in sicurezza tutti gli occupanti, successivamente trasportati a bordo della motovedetta del Guardia
di Finanza e fatti sbarcare nel porto di Le Castella (KR).
L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di Polizia del Mare assicurato quotidianamente dalla Guardia di
Finanza, che garantisce una presenza operativa costante lungo le coste non solo per il contrasto ai traffici illeciti,
agli illeciti economico-finanziari e alle violazioni in materia di demanio marittimo, ma anche quale presidio di
sicurezza per i cittadini e per tutti coloro che vivono il mare.
Le unità navali del Reparto Aeronavale Calabria continueranno ad assicurare un’attività di vigilanza capillare nel
prosieguo della stagione estiva sull’intero tratto costiero di competenza, sempre pronta a intervenire per tutelare
la legalità e la sicurezza della navigazione.
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