Calabria, barca si ribalta in mare: salvati sette diportisti

Prosegue senza sosta l’attività della Sezione Operativa Navale di Crotone nell’ambito del dispositivo di Polizia

del Mare, finalizzato a garantire la legalità lungo il litorale crotonese.

Nel corso del servizio di pattugliamento delle acque antistanti Isola di Capo Rizzuto, disposto dal Reparto

Aeronavale Calabria, una motovedetta della Sezione Operativa Navale di Crotone, nel corso di un controllo di

polizia è intervenuta in soccorso di un natante che imbarcava acqua, successivamente ribaltatosi.

L’allarme è stato lanciato direttamente dalle sette persone presenti a bordo che, con l’unità pericolosamente

piena d’acqua, attiravano l’attenzione dei militari della vedetta, richiedendo urgente soccorso. Momenti concitati

nel corso dei quali due persone tra loro, prese dal panico, si sono lanciate in acqua. La situazione di concreto ed

imminente pericolo è stata risolta grazie al tempestivo intervento dei militari che hanno in breve tempo tratto in

salvo e messo in sicurezza tutti gli occupanti, successivamente trasportati a bordo della motovedetta del Guardia

di Finanza e fatti sbarcare nel porto di Le Castella (KR).

L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di Polizia del Mare assicurato quotidianamente dalla Guardia di

Finanza, che garantisce una presenza operativa costante lungo le coste non solo per il contrasto ai traffici illeciti,

agli illeciti economico-finanziari e alle violazioni in materia di demanio marittimo, ma anche quale presidio di

sicurezza per i cittadini e per tutti coloro che vivono il mare.

Le unità navali del Reparto Aeronavale Calabria continueranno ad assicurare un’attività di vigilanza capillare nel

prosieguo della stagione estiva sull’intero tratto costiero di competenza, sempre pronta a intervenire per tutelare

la legalità e la sicurezza della navigazione.