Il rapper reggino Kento in missione sulla nave Ocean Viking per SOS Mediterranée – VIDEO

“I ragazzi salvati dalla Ocean Viking sono 48, e dico ragazzi perché sono quasi tutti minori non accompagnati. Ci hanno raccontato di essere passati dall’inferno della Libia, parecchi ci hanno detto di aver trascorso anni prima di riuscire a partire – il che significa che sono arrivati in Libia quando erano bambini – qualcuno ci ha raccontato di essere stato prigioniero nelle condizioni che potete immaginare”.

Questa la testimonianza, condivisa in un video dall’organizzazione SOS Mediterranée, del rapper e scrittore reggino Francesco Carlo in arte Kento, che si trova a bordo della missione della nave di ricerca e soccorso Ocean Viking.

L’imbarcazione ha tratto in salvo 48 persone migranti, tra cui 44 minorenni, che all’alba di ieri sono scese a terra al porto di Brindisi.

Kento continua:

Lo scrittore denuncia che la motovedetta libica avrebbe “manovrato in maniera pericolosa e irresponsabile, mettendo a repentaglio sia l’operazione che la sicurezza dei ragazzi, spaventandoli, ma per fortuna il personale della Ocean Viking è riuscito a portare a termine le operazioni di salvataggio. A quel punto- dichiara- ci è stato assegnato come porto sicuro Ravenna, a più di 1.500 chilometri e quattro giorni di navigazione dal punto in cui era avvenuto il salvataggio”.