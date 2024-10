Santo Stefano ed il valore degli anziani: distriuibiti agli over65 apparecchi salvavita

Santo Stefano in Aspromonte continua sulla strada dell innovazione utile a perseguire il benessere dei suoi cittadini.

Iinfatti, la notizia è che da ieri ha introdotto quella che potrebbe essere una nuova buona pratica amministrativa con la distribuzione a tutti i residenti ultrasessantacinquenni di un apparecchio “salvavita“ da azionare in caso di emergenza. Semplicemente pigiando un pulsante verranno chiamati i numeri precedenti registrati e contemporaneamente verranno inviati gli sms e la posizione su mappa dell anziano che chiede aiuto.

Questa è la parte centrale di un progetto piu ampio denominato “UN CLICK SOLIDALE” finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ideato e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Santo Stefano nella persona del Sindaco dott. Francesco Malara con la collaborazione della Consigliera Carmen Lucisano e dell Ambito Sociale n.14 la cui gestione è stata affidata alla Coperativa Sociale Exodus.

Tale servizio si prefigura come un grande passo in avanti, l’ennesimo, per il Comune Aspromontano. Esso infatti, grazie all’ acquisto ed alla distribuzione di 60 “salvavita” (tanti quanti ne sono stati richiesti) ha come obiettivo la tutela degli anziani “in quanto Cittadini che rappresentano la storia della Comunità e quindi meritevoli delle maggiori tutele possibili, una attenzione che è anche espressione della gratitudine e della riconoscenza che nutriamo nei loro confronti” è quanto ha dichiarato il Sindaco Francesco Malara nella cerimonia di consegna, aggiungendo che “l’augurio è che tale strumento non venga mai utilizzato ma che serva semplicemente a regalare degli attimi di maggiore tranquillità tanto ai nostri anziani quanto ai loro familiari, sapendo che all occorrenza essi non saranno soli, in tal caso noi saremo gratificati per avere già raggiunto un eccellente risultato”.

Ciascuno dei possessori del salvavita, infatti, in caso di necessità, potrà usufruire dell’apparecchio per lanciare l’S.O.S, verrano chiamati automaticamente i soccorsi e data in tempo reale, la comunicazione della propria posizione su Maps ai propri familiari, ai volontari della Croce Rossa, agli Operatori Sociali e alle strutture sanitarie emergenziali.

Trattasi di un ulteriore sostegno per gli over 65 che vivono nella piccola cittadina e che in molti casi, hanno figli e parenti distanti geograficamente per necessità lavorative, pertanto, pur facendo leva sui solidi diffusi rapporti di buon vicinato, essi potranno comunque usufruire di un servizio eccellente per far fronte ad eventuali emergenze.

L’Amministrazione Comunale, dunque, si dice soddisfatta di questo servizio che, assieme a tanti altri, consente ad una piccola cittadina come Santo Stefano di proporsi quale capofila dell Area Metropolitana Reggina per innovazione, qualità e sensibilità.