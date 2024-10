‘Fare e non litigare’: così Salvini blinda il ticket Occhiuto-Spirlì

Un insolito pacifista Matteo Salvini ha illustrato, ai microfoni Rai, la situazione del ticket Occhiuto-Spirlì per le prossime regionali in Calabria: “L’unità del centrodestra è quello che ci chiede il Paese”.

Ospite di “Agorà” il leader del Carroccio ha rassicurato gli elettori che, in questi giorni, si sono trovati pressappoco in uno stato confusionale. Prima il valzer della sinistra sul nome del candidato e l’inaspettata coalizione con 5 Stelle e Tansi, poi il dietrofront della Meloni sulla nomina Occhiuto-Spirlì.

Di qui a settembre, mese in cui dovrebbe avvenire la chiamata alle urne, si prospetta di vederne ancora delle belle. Intanto, Salvini ci tiene a precisare che le lotte interne alla coalizione verranno superate:

“La Calabria ha bisogno di correre e di lavoro. C’è bisogno di fare e non di litigare – ha sottolineato Salvini. La decisione è già stata presa con il ticket Occhiuto-Spirlì. Ringrazio Nino per l’enorme lavoro che sta facendo per i calabresi. Per la Lega è un onore avere una persona come lui in questa Regione”.