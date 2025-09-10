Ponte sullo Stretto, Salvini a Messina tra viabilità, rete idrica e sviluppo residenziale

Incontro al MIT oggi tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il sindaco di Messina Federico Basile, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto. Presenti anche Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della società Stretto di Messina, e Aldo Isi, Amministratore Delegato di RFI.

Obiettivi dell’incontro: verifica tempistiche e temi cruciali

L’incontro, propedeutico all’avvio dei lavori, è servito a verificare il rispetto delle tempistiche previste e ad approfondire alcuni temi cruciali:

Le risorse idriche del territorio,

del territorio, La viabilità ,

, Gli aspetti abitativi ,

, La formazione dei lavoratori locali per creare nuove opportunità e posti di lavoro per i giovani del territorio.

Opere prioritarie: rete idrica, stradale e sviluppo residenziale

In particolare, nell’ambito delle opere anticipate presentate dal Comune e approvate dalla delibera CIPESS del 6 agosto – che sarà efficace con la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si è convenuto sull’opportunità di dare priorità ai progetti riguardanti la:

Riqualificazione della rete idrica ,

, Viabilità stradale ,

, Sviluppo di unità residenziali.

Collegamento ferroviario e soluzioni ‘Contesse’

Per il progetto di collegamento dei raccordi ferroviari del ponte alla linea esistente, sono state illustrate le opzioni tecniche che hanno portato all’individuazione dell’attuale soluzione ‘Contesse’ rispetto alle soluzioni precedenti.

RFI si è impegnata a sviluppare uno studio di ottimizzazione progettuale per ridurre gli impatti sul quartiere di Contesse, che sarà presentato a breve.

Tavolo permanente sul Ponte: un approccio continuativo

L’obiettivo condiviso è l’istituzione di un “tavolo permanente” sul Ponte sullo Stretto, per affrontare in maniera costante tutte le questioni legate all’opera, nell’interesse delle comunità coinvolte.

Dopo l’incontro odierno sul versante siciliano, seguirà a breve un analogo appuntamento sul lato calabrese.