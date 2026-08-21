Cimitero di Sambatello, Modafferi (III Circ.): ‘Ai nostri defunti serve rispetto. Subito interventi’

Il consigliere di Circoscrizione della lista “Uniti per Reggio Nord Giordano Presidente” Tonino Modafferi richiama con forza l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulle condizioni in cui versa il cimitero di Sambatello, chiedendo un intervento urgente sia per la viabilità di accesso sia per la pulizia dell’area cimiteriale.

“La situazione è ormai inaccettabile – sottolinea Modafferi –. Il cimitero si presenta in condizioni di forte degrado e necessita di un intervento di pulizia e manutenzione. Ancora più grave è la situazione della strada che conduce al cimitero, ormai fortemente dissestata e difficilmente percorribile”.