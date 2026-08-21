Tra cielo, vento e acqua. Successo per l’Aspromonte mare 2026, un patrimonio da sviluppare

Un successo travolgente che unisce record, tradizione marinaresca ed entusiasmo collettivo: l’edizione di “Aspromonte Mare” sul Lago del Menta va in archivio registrando una straordinaria partecipazione e aprendo a prospettive di sviluppo futuro per l’intero territorio metropolitano.

A raccontare le emozioni e le ambizioni di questa kermesse da oltre 1.300 metri d’altezza sono stati proprio gli organizzatori e le istituzioni presenti, intervenuti ai microfoni di CityNow per tracciare un bilancio di questa “due giorni” di sport, natura e condivisione.

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Fabio Colella: “Il lago più in alto d’Italia dove si fa vela, un patrimonio da far crescere”

Entusiasta il commento del consigliere comunale di Reggio Calabria, Fabio Colella, che ai microfoni di CityNow ha sottolineato l’eccezionalità geografica e promozionale del bacino aspromontano:

“È un evento straordinario, dalle caratteristiche uniche ed esclusive. Questo lago ha un potenziale incredibile, unico veramente: è un qualcosa per cui la città di Reggio Calabria, Roccaforte e Santo Stefano devono unirsi, fare squadra e portarlo avanti”.

Colella ha poi rimarcato il primato nazionale che la manifestazione detiene:

“È un lago dei record: questo è il posto più in alto in Italia dove si fa vela, a ben 1.300 metri d’altezza! In nessuna altra parte d’Italia si naviga a questa quota. E proprio oggi abbiamo registrato un altro record bellissimo: un bimbo di soli due mesi è salito in barca, a dimostrazione che la vela per tutti si può fare su questo lago. C’è stata la fila, due giorni pienissimi. Il bacino si presenta benissimo, con acqua piatta e poco vento, ed è il modo più semplice per far capire cosa sia la vela”.

Sulla possibilità di ampliare l’evento in futuro, il consigliere ha aperto chiaramente alla prospettiva di un appuntamento prolungato:

“Assolutamente sì, serve poter potenziare questo momento. Oggi sono due giorni, ma l’obiettivo deve essere quello di organizzare l’evento per più giorni, magari una decina, coinvolgendo sempre più comuni. Dopodiché, i nostri circoli restano aperti per poter praticare la vela tutto l’anno”.

Luigi Stilo: “Da sei anni portiamo l’antico navigare e le famiglie in quota”

A fare eco alle parole delle istituzioni è stato Luigi Stilo, presidente dell’associazione Antica Marineria Catonese, anima e promotore della manifestazione fin dalle sue prime battute:

“È da sei anni che veniamo sul lago del Menta, dal 2021 a oggi, per realizzare questo evento straordinario che mette in risalto le nostre bellezze naturalistiche. Ci piace chiamarlo ‘lago’ più che ‘diga’, perché lo viviamo come un bacino naturale. Il nostro obiettivo è portare in barca intere famiglie, ragazzi con i propri genitori, facendogli fare un giro e trasmettendo la passione per la vela”.

Stilo ha ricordato il legame profondo tra l’associazione, il Circolo Velico di Reggio e l’identità del territorio:

“Siamo la costola della vela latina del Circolo Velico di Reggio e con la nostra scuola vela a Catona cerchiamo di promuovere il territorio compreso l’Aspromonte. ‘L’Aspromonte è mare’ ci piace dire, perché è una terra che lega meravigliosamente sia l’acqua dolce che il mare.”

Tra barche a vela latina — la vela antica risalente ai tempi di Fenici e Greci —, Optimist per i giovanissimi, canoe e oltre una ventina di SUP, l’offerta di quest’anno è stata ricca e variegata:

“È un evento cresciuto anno dopo anno in maniera esponenziale, anche grazie alla vetrina di ‘Linea Blu’ nel 2023. Lo facciamo per volontariato, per divertirci e far divertire gli altri. C’è una gamma completa che va dai giovanissimi agli anziani. Speriamo con tutto il cuore di continuare così anche nei prossimi anni”.