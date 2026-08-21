Villa San Giuseppe, Delfino: ‘Senza un filo d’acqua da giorni. Sorical intervenga’
Il consigliere di AVS si fa portavoce delle istanze dei residenti del quartiere della periferia nord: "Problemi nell'erogazione dall'inizio di agosto"
21 Agosto 2026 - 08:00 | Comunicato stampa
“Segnalo quanto riportato dai residenti del borgo di Villa San Giuseppe. Dall’inizio di agosto l’acqua viene erogata per brevi intervalli di tempo ma solo a livello stradale, cioè ai pian terreni. Si evince un evidente mancanza di pressione poiché assente totalmente ai piani rialzati e, ovviamente, ai piani superiori”.
A lanciare l’allarme per il quartiere della periferia nord di Reggio Calabria è il consigliere comunale di AVS – Alleanza Verdi Sinistra, Demetrio Delfino.
Il servizio autobotte e le segnalazioni dei residenti
“Il Servizio autobotte si è rivelato, a quanto dicono gli abitanti, assolutamente inefficiente in quanto i cittadini hanno effettuato la segnalazione lunedi 17 agosto alle ore 13.10, dopo numerose sollecitazioni ancora il 20 agosto, le richieste sono inevase e senza risposta”.
Il disagio per i cittadini di Villa San Giuseppe
“Senza un filo di acqua da giorni è superfluo evidenziare il grave disagio che stanno subendo i cittadini di villa San Giuseppe aggravato dal caldo soffocante. In queste condizioni è chiaro che vanno in sofferenza non solo anziani e bambini ma ogni singolo abitante”.
Delfino chiede l’intervento immediato di Sorical
“Si chiede a Sorical un immediato intervento per ripristinare la normalità del servizio a garanzia anche dell’aspetto sanitario che la mancanza di acqua potrebbe certamente pregiudicare”.
Il consigliere comunale
Demetrio Delfino
AVS – Alleanza Verdi Sinistra
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