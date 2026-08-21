Villa San Giuseppe, Delfino: ‘Senza un filo d’acqua da giorni. Sorical intervenga’

“Segnalo quanto riportato dai residenti del borgo di Villa San Giuseppe. Dall’inizio di agosto l’acqua viene erogata per brevi intervalli di tempo ma solo a livello stradale, cioè ai pian terreni. Si evince un evidente mancanza di pressione poiché assente totalmente ai piani rialzati e, ovviamente, ai piani superiori”.

A lanciare l’allarme per il quartiere della periferia nord di Reggio Calabria è il consigliere comunale di AVS – Alleanza Verdi Sinistra, Demetrio Delfino.

Il servizio autobotte e le segnalazioni dei residenti

“Il Servizio autobotte si è rivelato, a quanto dicono gli abitanti, assolutamente inefficiente in quanto i cittadini hanno effettuato la segnalazione lunedi 17 agosto alle ore 13.10, dopo numerose sollecitazioni ancora il 20 agosto, le richieste sono inevase e senza risposta”.

Il disagio per i cittadini di Villa San Giuseppe

“Senza un filo di acqua da giorni è superfluo evidenziare il grave disagio che stanno subendo i cittadini di villa San Giuseppe aggravato dal caldo soffocante. In queste condizioni è chiaro che vanno in sofferenza non solo anziani e bambini ma ogni singolo abitante”.

Delfino chiede l’intervento immediato di Sorical

“Si chiede a Sorical un immediato intervento per ripristinare la normalità del servizio a garanzia anche dell’aspetto sanitario che la mancanza di acqua potrebbe certamente pregiudicare”.

Il consigliere comunale

Demetrio Delfino

AVS – Alleanza Verdi Sinistra