Sambiase-Reggina: concesso, in aggiunta, un altro settore ai tifosi amaranto

Una prevendita che i tifosi della Reggina hanno polverizzato in meno di un giorno con 640 biglietti a disposizione terminati in brevissimo tempo. Come si riferiva in altra pagina del nostro giornale, tante erano state le richieste di ampliamento della disponibilità con l’aggiunta di un altro settore, elemento questo che la società di casa ha preso in considerazione.

Leggi anche

Così, oltre a quello degli ospiti, ci sarà anche il settore di Gradinata che potrà essere occupato dai supporters amaranto. Parliamo di altri 850 posti disponibili circa, con modalità di acquisto che dovrebbero essere ufficializzate a breve.