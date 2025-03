Serie D: le partite di Reggina e Siracusa fino alla giornata di riposo per gli aretusei

Sette giornate alla conclusione del campionato con il Siracusa attualmente in testa e un vantaggio che è passato da tre a quattro punti, dopo il ritiro dell’Akragas dal campionato e la sottrazione di punti a tutte le squadre che ne avevano guadagnati contro i siciliani.

Ma sono gli scenari e le prospettive che mutano, insieme alla speranza di poter davvero rosicchiare ancora punti alla capolista in questo percorso. C’è chi da per scontato che il margine sia già ridotto a meno uno, ma per arrivarci la Reggina dovrà vincere tutte le prossime quattro gare, ipotizzando che lo faccia anche il Siracusa. Non è da escludere che possa succedere qualsiasi cosa in questo breve cammino.

Le prossime quattro partite

Domenica 23 Marzo

(Sambiase-Reggina-) e (Siracusa-Favara)

Domenica 30 Marzo

(Reggina-Vibonese) e (Licata-Siracusa)

Domenica 06 Aprile

(Pompei-Reggina-) e (Siracusa-Scafatese)

Domenica 13 Aprile

(Reggina-Nissa) (il Siracusa riposa)