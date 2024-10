San Francesco d’Assisi: Falcomatà e Brunetti al Santuario dell’Eremo per le celebrazioni del Santo Patrono d’Italia – FOTO

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Paolo Brunetti hanno preso parte alla celebrazione ufficiale in onore di San Francesco d’Assisi, Santo Patrono d’Italia, officiata da Padre Pietro Ammendola, Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Calabria.

A margine della celebrazione il sindaco ed il vicesindaco si sono intrattenuti con la comunità parrocchiale guidata dai Cappuccini di Reggio Calabria, custode durante l’anno della sacra Effigie della Madonna della Consolazione, Santa Patrona del popolo reggino.

“Un momento molto toccante – hanno affermato a margine della celebrazione – che è ormai diventato una bella tradizione per la nostra città. Il Santuario dell’Eremo è un luogo magico, non solo perchè ha il compito di custodire la Sacra Effigie della Santa Patrona, Madonna della Consolazione, ma perché rappresenta un simbolo di una tradizione spirituale antichissima, quella dei frati cappuccini, che si rinnova nella nostra città ormai da quasi cinque secoli e che rappresenta un vero e proprio pilastro per l’intera comunità reggina”.