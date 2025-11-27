Reggio, la comunità di San Gregorio Taumaturgo in festa per la nuova sala parrocchiale

La sala sarà luogo di una mostra collettiva degli artisti del luogo. Dopo la cerimonia di inaugurazione un momento di fraternità e rinfresco

La Comunità di San Gregorio Taumaturgo in festa: inaugurazione della nuova sala parrocchiale e di un terreno comunale dato in concessione d’uso gratuito.

L’evento, che segna un momento di profonda gioia e rinnovamento per tutta la comunità, si terrà Domenica 30 Novembre 2025.

Programma dell’Inaugurazione

Ore 10.00 Santa Messa Solenne, presieduta da Sua Eccellenza Fortunato Morrone econcelebrata dal parroco Kyalondawa don Severino, presso la Chiesa Parrocchiale;

Ore 11.20 Benedizione del terreno prospiciente la chiesa dato in concessione, intervento dell’Amministrazione Comunale: taglio del nastro e visita della nuova area verde;

Ore 11.40 Benedizione nuova sala parrocchiale, intervento di S.E. Mons. Morrone e del Parroco don Severino: taglio del nastro e visita del nuovo ambiente.

La sala sarà, inoltre, luogo di una mostra collettiva degli artisti del luogo. A seguire momento di fraternità e rinfresco.

Il nuovo spazio verde e il nuovo salone rappresentano un investimento importante nel futuro della parrocchia, offrendo ambienti accoglienti e funzionali per il catechismo, le attività giovanili e gli incontri associativi; questi spazi saranno luoghi di incontro e crescita per i ragazzi e per le famiglie: questa giornata di festa apre un nuovo capitolo per la comunità di San Gregorio.