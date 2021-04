Calcio serie D: due stranieri per rinforzare il San Luca di Francesco Cozza

Il San Luca scenderà in campo oggi alle 15, per il match di recupero contro l'altra formazione reggina, la Cittanovese. Posta in palio alta con la Cittanovese in grande rimonta avendo conquistato dieci punti nelle ultime quattro gare, mentre la compagine guidata da Francesco Cozza, si è rinforzata con due stranieri:

Due stranieri per il San Luca

A.S.D. San Luca comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Tampines Rovers per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Hari McCoy. Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori del San Luca fino al 30 giugno 2021. Hari Connor Vinay McCoy, nato a Carshalton (UK) l’ 11/09/2002, è un esterno mancino in grado di giocare sia come ala destra che come ala sinistra. Inglese con il passaporto singaporiano, McCoy si forma calcisticamente nel settore giovanile del Leatherhead FC. Trasferitosi con la famiglia a Singapore nel 2017, firma per il Tampines Rovers, club di massima serie, nel quale, a soli 16 anni, trova l’esordio in prima squadra. Nell’estate 2019, firma un pre-accordo con il Rio Ave in Primeira Liga portoghese, aggregandosi all’Under-19. Nel 2020, a causa dell’interruzione dei campionati provocata dalla pandemia, fa ritorno a Singapore con il Tampines Rovers.

A.S.D. San Luca comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Gil Vicente FC per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Nathan Claxton. Il nuovo calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori del San Luca fino al 30 giugno 2021. Nathan Justin Allen Claxton, nato a Reading (UK) il 06/02/2002, è un difensore centrale inglese. Inizia a muovere i suoi passi all’interno dell’Eldon Celtic JFC. Nell’estate 2011, a soli 9 anni, viene prelevato dal Chelsea FC. Appena sedicenne firma per il Reading FC prima di ricevere la chiamata dalla massima serie portoghese. Nel 2019, quindi, firma per il Gil Vicente FC in Primeira Liga dove viene subito aggregato in prima squadra.