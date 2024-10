San Luca, Corigliano: “Valorizzeremo territorio, micro imprenditoria e turismo”

San Luca, la proposta della candidata Nicolina Corigliano per i progetti per la valorizzazione delle risorse territoriali

«All’interno del programma dell’amministrazione Davi per San Luca è prevista la creazione di un gruppo di esperti in grado di proporre progetti adeguati alla valorizzazione delle risorse territoriali e ai potenziali di micro imprenditoria e turismo. Da veterinaria, ho stimato che l’inserimento di San Luca nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, così come la sua vicinanza al mare, permettono la creazione di uno o più maneggi dai quali creare percorsi a cavallo alla scoperta delle aree extracomunali».

A dichiararlo è Nicolina Corigliano, candidata consigliera nella lista ‘San Luca Klaus Davi Sindaco’, che aggiunge:

«Un progetto che vedrà, qualora si individueranno soggetti interessati, il tutoraggio del Municipio, così da favorire la visione del potenziale del paese e da evidenziare che le opportunità di lavoro non sono necessariamente da ricercare fuori».

Leggi anche

NICOLINA CORIGLIANO

Nicolina Corigliano, laureata in medicina veterinaria lavora presso l’Asp di Vibo Valentia – Area C – benessere e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Esercita la libera professione da oltre 15 anni, facendo della propria passione un lavoro. Ambientalista attiva nella tutela dei diritti degli animali e nella lotta al randagismo. Ha a cuore concretamente i temi del rispetto dell’ambiente e della legalità. Vive con nove cani, tre gatti e undici galline e, tempo libero permettendo, è contadina per passione.