San Luca, incontro al Mit per strada Polsi

È fissata per domani mattina alle 11, presso la sede del Ministero dei Trasporti, la riunione presieduta dal sottosegretario On. Salvatore Margiotta. Si farà un punto sulla cosiddetta ‘Strada di Polsi’ che dovrebbe facilitare la raggiungibilità di una delle mete religiose più suggestive del Mediterraneo, situata in un luogo incantevole e incontaminato dell’Aspromonte, ma ingiustamente penalizzata da una reputazione legata ai riti della ‘Ndrangheta.

Alla riunione, fortemente voluta dal consigliere comunale di San Luca Klaus Davi, presenzieranno Giovanni Calabrese (sindaco di Locri), l’avvocato Caterina Belcastro (Presidente dell’Associazione dei Comuni della Locride), Bruno Bartolo (sindaco di San Luca) e Giuseppe Campisi (Presidente del Comitato dei Sindaci della Locride).