San Luca, Nonna Giuseppina con i suoi 110 anni è una delle persone più longeve d’Italia

Dalla Calabria, precisamente dal piccolo comune di San Luca, una storia che ha dello straordinario.

É quella di nonna Giuseppina D’Agostino che il 24 marzo 2018 ha compiuto la bellezza di 110 anni. Un traguardo davvero ambito, che davvero pochi possono vantare nel loro curriculum.

Un’età, la sua, che la colloca tra le persone più longeve d’Italia. Lo straordinario compleanno non è stato però festeggiato con il tradizionale taglio della torta, perché l’anziana nonnina, nata il 24 marzo del 1908, si trova momentaneamente a letto con l’influenza. Malgrado il virus che la costringe a stare rannicchiata sotto le coperte da qualche giorno, la sua casa è stata invasa da un vero e proprio via vai di persone desiderose di porgerle i migliori auguri e sentire ancora una delle sue battute, mentre se ne sta nel suo comodo letto come una bambola d’altri tempi, circondata dall’affetto dei figli, la nuora e i tanti nipoti e pronipoti, i quali hanno fatto sapere che la festa è soltanto rimandata.

Un compleanno di certo non riuscito fino in fondo che però non cancella l’eccezionale traguardo della nonna calabrese che malgrado l’influenza che l’ha molto debilitata ha trovato il tempo e le forze per raccontare soprattutto ai bambini che la guardavano incuriositi com’è stata la sua vita, le due grandi guerre, tre alluvioni e diversi terremoti. Ed ancora la perdita del marito e di una figlia, la frattura scomposta del femore e la lotta dura e sofferta per sconfiggere il tumore al seno che aveva fatto dire ai medici, circa 40 anni fa, che non c’era più niente da fare.

Un mito ormai sfatato vista la veneranda età di Giuseppina, che non ha mai smesso di lottare e tutt’oggi continua a farlo.

Fonte: Gazzettadelsud.it