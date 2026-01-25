Reggio Calabria e Reggio Emilia unite dall’evento ‘San Prospero, un ponte tra due comunità’

Il Comune di Reggio Calabria ha partecipato all’evento “San Prospero, un ponte tra due comunità”, svoltosi a Reggio Emilia lo scorso 21 gennaio, nel corso del quale è stata presentata al pubblico l’opera restaurata di Cirillo Manicardi raffigurante San Prospero, patrono di Reggio Emilia.

L’iniziativa è il risultato della collaborazione tra la Diocesi di Reggio Emilia–Guastalla e l’Arcidiocesi di Reggio Calabria–Bova, con il sostegno del Gruppo Credem, che ha finanziato il restauro della tela, consentendo la restituzione di un’opera di grande valore storico, artistico e simbolico. A rappresentare l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria c’era l’assessore all’Istruzione, Università e ari Opportunità, Annamaria Curatola, che ha partecipato all’evento sottolineando il profondo valore umano e civile della vicenda.

“Davanti a questa tela – ha ricordato l’esponente dell’Esecutivo – ho sentito un nodo alla gola. San Prospero, con le braccia aperte sulle rovine, si china su una città ferita, la accoglie e le restituisce dignità. In quell’immagine è racchiusa la storia di Reggio Calabria, segnata dal dolore, ma capace di rialzarsi. In alto, due figure femminili che si abbracciano sono Reggio Calabria e Reggio Emilia: un segno chiaro di una solidarietà nata nel momento più difficile e capace di attraversare il tempo. Non si tratta solo di un’opera restaurata, ma di una relazione che continua a parlare di prossimità, responsabilità e cura”.

Il dipinto, commissionato nel 1910 da monsignor Emilio Maria Cottafavi per la chiesa prefabbricata di San Prospero a Reggio Calabria, dopo una lunga scomparsa è stato ritrovato nel 2021 grazie ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza e è custodito al Museo Diocesano di Reggio Calabria. Il progetto proseguirà con ulteriori iniziative culturali e di approfondimento nelle due città.

Leggi anche