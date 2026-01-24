Comunali a Reggio, il Csx si prepara alle primarie. Versace ‘disponibile’, Battaglia riflette

Elezioni comunali a Reggio Calabria, mentre il Polo Civico si allarga e avanza, approfittando anche del poter giocare d’anticipo, le coalizioni di centrodestra e centrosinistra devono ancora sciogliere il nodo relativo ai candidati sindaco.

Attesa e curiosità per l’evento fissato per il 14 febbraio da Forza Italia e lanciato dal leader di coalizione Francesco Cannizzaro. Da capire se in quell’occasione ci sarà la fumata bianca e l’atteso annuncio o se invece sarà una iniziativa più squisitamente forzista e si dovrà ancora attendere, anche se il tempo stringe e non si potrà indugiare ulteriormente

Per il centrosinistra invece, fumata grigia dalle recenti due riunioni di coalizione, fissato un altro incontro per la prossima settimana e potrebbe essere quello decisivo. Le primarie infatti hanno bisogno di un regolamento e tempi scanditi per essere organizzate, serve quindi un accelerata rispetto ai dubbi e le divergenze che animano attualmente il centrosinistra.

Il Pd sembra infatti diviso in 2, con il senatore e segretario regionale dem Nicola Irto favorevole alle primarie (con lui anche diversi esponenti del partito) il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà invece spingerebbe per l’individuazione di un candidato unitario.

A margine dell’inaugurazione di un circolo dem a Lamezia, Irto ha affermato.

“Anche il centrodestra non ha ancora ufficializzato il candidato sindaco, ma al netto di questo, per quanto ci riguarda, i livelli territoriali del partito stanno ragionando, per esempio, su Reggio Calabria, anche sull’ipotesi di un confronto attraverso le primarie.

Questo -ha precisato Irto-non significa che le primarie saranno uno strumento per tutte le città nelle quali andremo al voto . A Reggio Calabria governiamo da molti anni, le condizioni sono diverse e il centrosinistra si sta muovendo con logiche territoriali differenti da città a città”, ha evidenziato il segretario regionale dem.

Si attende quindi di capire cosa si deciderà nel corso della prossima riunione del centrosinistra, mentre tra i possibili candidati per le primarie ha confermato la propria disponibilità il Sindaco f.f. della Citta Metropolitana Carmelo Versace. ‘C’è una disponibilità per la città che è una cosa diversa dall’autocandidarsi, che è qualcosa che non ho mai fatto. Se c’è un ragionamento politico e la mia figura può essere valida va bene, in caso contrario no”, ha affermato Versace a CityNow nel corso di Live Break.

“La discussione è aperta, lavoriamo ad una convergenza unitaria che può essere sia il candidato che le primarie, importante è trovare un punto di accordo, insieme. Prossima riunione? Ancora non è calendarizzata ma potrebbe tenersi la settimana entrante”, il pensiero, sempre a Live Break, del segretario provinciale dem Giuseppe Panetta.

“Si parla tanto dei nomi -ha aggiunto Carmelo Versace- ma bisognerebbe anche pensare qualcosa su quella che è la visione della città del futuro.

Il segretario Panetta parla di una convergenza unitaria, è un tema che sottoscrivo, è uno sforzo che si deve provare a fare consapevoli che il tempo a disposizione per giungere ad una intesa non è molto”, ha ammesso il sindaco f.f. della Città Metropolitana.

Acclarata la ‘disponibilità’ di Versace, decisamente più indeciso e tiepido rispetto alle primarie sembra essere invece Mimmetto Battaglia. Il sindaco f.f. del Comune, uno dei nomi in pole in caso di candidatura unitaria, non sembra entusiasta di prendere parte ad eventuali primarie, anche se ancora non è arrivata una decisione definitiva in merito.

Il tempo passa, febbraio ormai è alle porte. Con le elezioni comunali che si terranno probabilmente nella seconda metà di maggio (e con la consueta presentazione delle liste 30 giorni prima) centrosinistra e centrodestra dopo i rispettivi ragionamenti, ragionamenti e ipotesi, sono chiamati adesso a decidere e togliere il velo rispetto ai 2 candidati sindaco.