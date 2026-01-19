Elezioni a Reggio, riunione fiume del Csx: nessuna intesa sul candidato, si va verso le primarie

L'area di Falcomatà 'provoca' e propone la candidatura unitaria di Irto, tutti aspettano le mosse del Pd ma la situazione rimane fluida. Si di Canale e Versace alle primarie, no di Nucera, Pazzano in dubbio

E’ durata circa 4 ore, dalle 16 alle 20, la riunione di coalizione del centrosinistra in vista delle elezioni comunali a Reggio Calabria. Si trattava del secondo appuntamento, qualcuno sperava quello decisivo per sbrogliare la matassa tra primarie e candidato unitario, ma così non è stato.

Le idee all’interno della coalizione rimangono stagnanti, la situazione fluida. Nel corso della riunione, proposta\provocazione dell’area dem riferibile all’ex sindaco Falcomatà (con la presenza di diversi fedelissimi -tra questi ex membri dello staff- del consigliere regionale dem), con l’indicazione del senatore Nicola Irto quale possibile candidato unitario, ipotesi molto vicina alla fantascienza.

Trattasi più probabilmente di ‘scosse di assestamento’ tra le due correnti del Pd reggino, dopo il terremoto esploso in occasione delle ultime elezioni regionali. Più verosimile invece l’apprezzamento dell’area Falcomatà nei confronti di Mimmo Battaglia quale candidato unitario, non a caso è stato indicato dal consigliere regionale quale vice sindaco prima dell’addio a Palazzo San Giorgio. Secondo alcuni rumors, Battaglia accetterebbe l’indicazione quale candidato unitario del centrosinistra mentre non vorrebbe prendere parte ad eventuali primarie.

Quali le altre ipotesi in campo? Di vere proposte sul candidato unitario non ne sono arrivate, va da sè che guardando il calendario, quando la fine di gennaio si avvicina, l’opzione primarie prende ogni giorno più corpo. Non a caso è spuntata una bozza di regolamento relativa proprio alle primarie, sottoposta all’attenzione di tutte le forze di centrosinistra.

In caso di primarie, indiscrezioni riportano della partecipazione di Massimo Canale con Onda Orange, del sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace e delle possibilità legate a Saverio Pazzano (che nel recente passato in realtà aveva detto di non gradire le primarie) e dell’ex consigliere regionale Giovanni Muraca, ancora indeciso sul passaggio a Casa Riformista come riportato lo scorso 10 gennaio.

Decisamente verso il no alle primarie invece Anna Nucera, dettasi prossima a presentare le liste. Non sono arrivati segnali concreti da parte del Movimento 5 Stelle, presente sino a metà riunione (con Giovanna Roschetti, alla guida del gruppo cittadino) ma senza prendere chiaramente posizione.

Secondo quanto raccolto, prevista un’altra riunione di coalizione in settimana, tra mercoledi e venerdi, con la volontà di giungere definitivamente ad una conclusione rispetto al bivio che attualmente separa il centrosinistra reggino dalle scelte in vista delle infuocate elezioni reggine di primavera.