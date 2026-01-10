Reggio, csx in fermento: Muraca vicino all’addio al Pd e passaggio a Casa Riformista

Il 2026 della politica reggina inizia con il botto, tra movimenti, addii e rotture. Per Muraca possibile futuro all'interno del progetto politico di Matteo Renzi

L’arrivo del 2026 e l’avvicinarsi delle elezioni comunali causano l’ebollizione della politica reggina. Quando non si è arrivati nemmeno alla metà di gennaio, già si registrano movimenti, cambi di casacca, rotture e strategie.

Centrosinistra in fermento, a breve potrebbe concretizzarsi una novità che farebbe rumore. A pochi mesi dalla rottura con Giuseppe Falcomatà e candidatura alle elezioni regionali con il Partito Democratico, Giovanni Muraca secondo quanto raccolto da CityNow potrebbe aderire a Casa Riformista, nuovo contenitore civico e centrista che vede Matteo Renzi tra i promotori.

La piattaforma, collocata nell’area del centrosinistra centese, può già contare sull’adesione di Italia Viva e Psi, e sta provando ad allargare il raggio d’azione.

Se il passaggio di Muraca a Casa Riformista sarà ufficiale, a causarlo probabilmente una divergenza con il Pd post elezioni regionali. L’ex consigliere regionale, dopo la discesa in campo a sorpresa di Falcomatà, aveva optato per una rottura con l’ex sindaco di Reggio Calabria, rifiutando di fare un passo indietro con il pieno sostegno del Pd.

Dopo settimane di silenzio, adesso potrebbe arrivare una sorprendente novità con l’adesione a Casa Riformista. Le indiscrezioni non finiscono qui: secondo rumors, Muraca potrebbe essere uno dei nomi in campo -proposto proprio da Casa Riformista- per le eventuali primarie di coalizione in vista delle elezioni comunali reggine. I motori sono quantomai accesi, saranno mesi intensi e scoppiettanti…