San Roberto (RC), presentato il gruppo di Protezione Civile. Tansi: “Lavorare su cultura della prevenzione”

“La Protezione Civile è come il Pronto Soccorso, noi dobbiamo intervenire nelle emergenze, o quando queste si stanno per verificare. Il ruolo che voi volontari andrete a svolgere è fondamentale, siete le sentinelle sul territorio e dovete segnalare ogni anomalia. Dovete vegliare sulla sicurezza dei cittadini, monitorare i corsi d’acqua in caso di piogge abbondanti e o alluvioni, o in tutti quegli eventi che si possono prevedere. In caso di eventi che non si possono, invece, prevedere, fondamentale è la prevenzione. E’ su questa che dobbiamo lavorare, dobbiamo cambiare la cultura di fare ed agire in Calabria. Meno politica, più azione”. E’ quanto affermato da Carlo Tansi, Dirigente Responsabile della Protezione Civile Calabria, intervenuto oggi a San Roberto per la presentazione del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile.

Ad accoglierlo, nel salotto all’aperto allestito davanti al palazzo Comunale, davanti al Vallone Santa Tecla, il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari; l’Assessore Salvatore Penna, che ha ringraziato i partecipanti, i relatori del corso e i presenti tutti; ed il Presidente del Consiglio Comunale, Claudio Megale.

“E’ una giornata molto importante per il nostro Comune – ha detto il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari – oggi facciamo un altro piccolo passo verso una maggiore sicurezza del territorio. Abbiamo fortemente voluto la nascita di questo gruppo di Protezione Civile, dopo che già da qualche anno ci eravamo dotati anche di un piano intercomunale di Protezione Civile, che pochi Comuni possiedono in Calabria, per dare un segnale forte di vicinanza al territorio. A questi ragazzi daremo il pieno sostegno per contribuire alla crescita della consapevolezza tra i cittadini dell’importanza della Protezione Civile e per informare tutti sulla corretta gestione delle emergenze in caso di eventi calamitosi”.

“In questi mesi – conclude – un grande lavoro di preparazione è stato svolto, sia in termini di formazione che di strutturazione delle attività, e sono sicuro che i nostri volontari si faranno valere”.

Al tavolo dei relatori erano presenti anche il direttore del corso, il prof. Antonino Durante, il dott. Eugenio Barillà, disaster manager presso la Prefettura di Reggio Calabria, l’ing. Giuseppe Abbate, la dott.ssa Patrizia Liberto e la prof.ssa Giusy Scimone, che hanno fornito il loro contributo, indirizzando i ragazzi, ai quali in questi mesi hanno fatto lezione, su come orientarsi nel mondo del volontariato di Protezione Civile.

“Importante – ha aggiunto il responsabile regionale della ProCiv regionale Tansi – è combattere l’abusivismo, chi abita dentro le case abusive muore. Lo abbiamo visto anche ad Amatrice, si può fregare lo Stato, non la natura”.

E poi aggiunge: “Fino a due anni e mezzo fa non era possibile creare un gruppo comunale come il vostro, bisognava chiedere il permesso alla politica di Catanzaro. Noi abbiamo cambiato l’ordine delle cose, mettendo al primo posto i cittadini, le persone e tutti quei luoghi della nostra Regione, che spesso sono abbandonati dalle istituzioni. Ringrazio Roberto Vizzari per quanto ha fatto e spero che questo gruppo possa aumentare il proprio numero di iscritti e che, insieme, si riesca a fare un bel lavoro”.

E’ stato lo stesso Tansi, poi, insieme al Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, al termine della discussione, a consegnare ai nuovi volontari l’attestato e la pettorina del gruppo comunale, prima di posare sulla parete del palazzo comunale un nuovo defibrillatore semiautomatico acquistato con i fondi raccolti durante il torneo di calcio a 5 tra Amministrazioni Comunali, “Il Pallone nel Cuore”, e grazie al contributo economico di un cittadino sanrobertese emigrato al Nord, Pasquale Foti, cui il primo cittadino ha consegnato un riconoscimento per il gesto compiuto.