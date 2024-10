San Roberto (RC), Presepe Vivente: ci siamo quasi. Tutto pronto per un nuovo e straordinario successo

È “Bianco Natale” a San Roberto, comune della provincia di Reggio Calabria, posto ai piedi dell’Aspromonte. Ovunque si respira una atmosfera di pace e di festività.

In questo clima gioioso proseguono le attività dei volontari Sanrobertesi che da mesi sono al lavoro per la realizzazione della edizione 2017 del Presepe Vivente, vero e proprio fiore all’occhiello delle manifestazioni previste all’interno del calendario delle attività natalizie.

Una esperienza unica, all’interno del Vallone Santa Tecla, struttura presepiale naturale, dove rivivrà la tradizione millenaria. Gli spettatori potranno incontrare lungo il tragitto i tanti personaggi che da sempre popolano il Presepe calabrese.

Quadri animati, scenografie degne di uno spettacolo teatrale e piatti tipici da gustare in un contesto dal fascino unico. Sono questi gli ingredienti che rendono il Presepe Vivente di San Roberto uno dei più affascinanti e suggestivi di tutta la Calabria.

I volontari stanno limando gli ultimi dettagli che renderanno mozzafiato il percorso, tra l’ingresso nella piazza davanti alla Casa Comunale e la capanna posta in cima, sotto una cascata naturale.

Tutto, o quasi, è pronto ad accogliere turisti e curiosi.

L’appuntamento è fissato per il 26 dicembre, e ancora per l’1 e per il 6 gennaio. A partire dalle 17.30 la Betlemme di duemila anni fa prenderà vita nel cuore di San Roberto.