San Roberto, successo per la mostra fotografica cittadina ed il Memorial “Nino Creazzo” – FOTO

Grande pubblico e grande successo a San Roberto, dove in questi giorni si sta celebrando il Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo, per la mostra fotografica “San Roberto nella storia” e per il torneo di tennis Memorial “Nino Creazzo”.

Due eventi molto diversi tra loro che esaltano il lavoro di promozione del territorio e delle eccellenze locali portato avanti dall’Amministrazione Comunale in questa storica estate.

Un lavoro che testimonia, ancora una volta, la volontà di puntare sulla collettività, sull’aggregazione sociale e sulla qualità della vita, in questi anni considerevolmente migliorata, che guarda con interesse al passato, proiettandosi senza sosta nel futuro.

Conservazione delle radici e programmazione sono, infatti, le basi per creare sviluppo.

Nell’ex sede municipale di via Roma il Sindaco Roberto Vizzari, l’1 agosto, ha tagliato il nastro avviando di fatto l’apertura dell’esposizione su immagini, molte delle quali in bianco e nero, della storia cittadini raccontata attraverso scene semplici di vita quotidiana.

Al circolo del tennis, invece, sfida tra tennisti più o meno provetti, con una grande cornice di pubblico e tanta voglia di stare insieme. In maniera genuina, ricordando chi, come Nino Creazzo, faceva delle risate, della simpatia, dell’amicizia le proprie ragioni di vita. Presente per l’occasione anche la famiglia, che ha ricevuto una targa dagli amministratori e dal Sindaco Vizzari, il quale, a chiusura della manifestazione ha voluto consegnare gli oscar per lo sport cittadino a: Nino Cotroneo, Presidente del Circolo del Tennis di San Roberto; Fortunato Calabrò, per i suoi trionfi sui campi da tennis e al Presidente della squadra di calcio di San Roberto, Vincenzo Oliveri.