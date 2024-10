San Sebastiano, a Reggio la cerimonia per il patrono della Polizia Municipale – FOTO

Come ogni 20 gennaio, anche nel 2021 si è rinnovato l’annuale appuntamento con la messa solenne in onore di San Sebastiano Martire protettore della Polizia Municipale, nella chiesa del Crocefisso di Reggio Calabria.

La funzione religiosa, celebrata da Mons. Morosini, Arcivescovo metropolita, ha visto partecipi autorità civili e militari. Nella sua omelia, l’arcivescovo ha rivolto l’invito ad una riflessione basata su una profonda lettura di fede, attingendo ai valori e alla testimonianza di San Sebastiano Martire:

“Se doveste soffrire per la giustizia, non sgomentatevi – ha poi affermato il presule richiamando le parole di San Pietro – ma continuate ad adorare Cristo, poiché è meglio soffrire operando il bene che praticando il male. Non si può uccidere l’anima, intesa come orientamento forte della vita e senso profondo della nostra esistenza. È proprio in questa direzione che tutti noi, cittadini, educatori, rappresentanti della cosa pubblica dobbiamo orientare la vita delle persone, e in particolar modo dei giovani”.