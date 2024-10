San Silvestro e Capodanno di forte vento a Reggio Calabria

Mentre al nord il tempo sarà stabile e sereno, il centro sud, nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani verrà colpito da forti venti di tramontana. In particolare i venti provenienti da nord raggiungeranno principalmente le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali.

Si prevede quindi una notte di San Silvestro di forte vento anche a Reggio Calabria che si prepara a vivere il Capodanno tra le piazze principali e i tanti veglioni organizzati in città.

Leggi anche

Le temperature si prevedono in calo con brevi precipitazioni e neve a quote collinari. Un rapido miglioramento è previsto già nella mattinata di domani 1 gennaio 2019 con le ultime precipitazioni soltanto sul nord-est della Calabria e nel nord della Sicilia. Nel resto del sud e sul medio Adriatico soltanto nuvole in attenuazione.