Reggio, il gusto dell’amore: menù speciali e musica dal vivo per il tuo San Valentino

Due menù pensati per ogni coppia: uno gourmet e uno più informale, entrambi perfetti per una serata speciale

Ci sono serate che meritano di essere vissute fino in fondo. San Valentino è una di queste: un’occasione speciale per celebrare l’amore, per regalarsi un momento di complicità, per brindare con chi fa battere il cuore.

Al Funny Club – Pummaroru, il 14 febbraio, tutto sarà curato nei minimi dettagli: luci soffuse, atmosfera intima, musica dal vivo e un menù pensato per trasformare ogni boccone in un’esperienza unica.

Per la serata più romantica dell’anno, il Funny Club offre due diverse proposte gastronomiche, per accontentare ogni coppia e ogni palato.

Un viaggio nei sapori dell’amore

Per chi desidera concedersi un’esperienza culinaria raffinata, il Menù Ristorante propone una selezione di piatti studiati per deliziare il palato. Antipasti ricercati, un primo dal sapore avvolgente, un secondo prelibato e un dolce che chiuderà la cena con la giusta nota di dolcezza. Il tutto accompagnato da un brindisi con due calici di vino e acqua inclusi, per un’esperienza completa al costo di 70 euro a coppia.

Per chi invece ama la semplicità senza rinunciare alla qualità, il Menù Pizzeria offre un’alternativa gustosa e informale. Un percorso che parte dagli antipasti, prosegue con una pizza a scelta e si conclude con un dessert, accompagnato da due bibite incluse, al costo di 40 euro a coppia.

La colonna sonora di una serata speciale

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sarà la musica dal vivo del gruppo 7e40 Acoustic Tribute, che accompagnerà la cena con un omaggio alle più belle canzoni di Lucio Battisti. Un viaggio musicale tra le melodie e i testi che hanno fatto sognare generazioni, perfetto per una serata dedicata all’amore.

Un San Valentino da prenotare subito

Il Funny Club – Pummaroru è pronto ad accogliere le coppie che desiderano vivere una serata speciale, dove il buon cibo e la musica si uniscono per creare un’esperienza indimenticabile.

I posti sono limitati, ed è consigliata la prenotazione al numero 3924055945.

San Valentino è l’occasione perfetta per concedersi un momento da ricordare. Il tavolo giusto, il menù perfetto e la musica più emozionante sono pronti ad accogliere chi vuole festeggiare l’amore nel modo migliore. Non resta che prenotare.

Maggiori informazioni

Clicca qui per la pagina Facebook e QUI per la pagina Instagram.

Per prenotare con TheFork, CLICCA QUI