Ascolti Tv, Sandokan batte tutti: la prima puntata vola al 34% di share

Boom di ascolti per Sandokan con Can Yaman. La prima puntata della nuova serie della ‘Tigre della Malesia’ protagonista dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari ha radunato 5 milioni e 755mila spettatori, debuttando al 33,9% di share.

La serie è stata seguita in prevalenza da un pubblico femminile e molto giovane: lo share dei telespettatori tra i 15 e i 19 anni è del 43,58%, tra i 15 e i 24 anni è del 42,51%. Interessante anche lo share di telespettatori tra i 55 e i 64 anni che si aggira attorno al 38%.

Le riprese, effettuate tra Lamezia, Tropea, Gizzeria, Ricadi e Le Castella, hanno trasformato la regione in un set internazionale, con un ritorno economico doppio rispetto all’investimento iniziale.

A Lamezia Terme, una delle location chiave, è stata ricostruita Labuan, la colonia britannica che nelle opere di Salgari sorgeva in Malesia. Dove una volta sorgeva l’archeologia industriale, nell’ex sede della Società Italiana Resine, oggi si erge il Consolato, le prigioni e il bordello di Singapore.

Un set imponente che ha visto lavorare oltre 150 professionisti fissi e 100 giornalieri, affiancati da 3.000 comparse, per un totale di 100 giorni di riprese. Le strutture sceniche sono state realizzate in teatri di Formello, dove un imponente Led wall di 300 metri ha ricreato tre diverse navi per le scene di battaglia, un lavoro che ha contribuito a rendere il progetto ancora più spettacolare.

Oltre alla Calabria, le uniche location estere utilizzate sono state la Thailandia e l’isola della Réunion, ma la vera magia è avvenuta nelle terre calabresi, che con il sostegno della Calabria Film Commission, sono diventate il cuore pulsante di questa serie.