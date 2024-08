Chiusura Poliambulatorio di Gallico? Di Furia: 'Non comprendo le preoccupazioni del PD'

“Nessun documento dispone ad oggi la chiusura immediata del Poliambulatorio di Gallico e nessuna nota è stata prediposta in tal senso”.

E’ quanto afferma il direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, in riferimento ad alcune note stampa a firma del Pd Calabria, in cui si prefigura addirittura che sarebbe in corso una mobilitazione per evitare la chiusura del Poliambulatorio di Gallico.

“Premesso che il poliambulatorio di Gallico è situato presso una struttura privata che l’ASP paga da anni – prosegue Di Furia – e che i fitti passivi dovrebbero essere ridotti, essendo la Calabria una Regione in Piano di rientro, non si comprende come mai ci siano sollevate queste preoccupazioni da parte dei rappresentanti politici del Pd”.

“E’ mia consuetudine confrontarmi con la Conferenza dei Sindaci e per questo ho chiesto anche per le vie brevi, di recente, al sindaco della Città di Reggio Calabria, di organizzare un incontro che auspico possa tenersi a settembre, per discutere anche delle tante questioni che riguardano il territorio”, conclude la Di Furia.