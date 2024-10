Sanità in Calabria, Mattiani: ‘Stiamo voltando pagina’

È di eri la notizia della consegna di una nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet) presso la Casa della Comunità di Palmi, di nuovi locali funzionali alle esigenze del servizio 118 e di nuovi spazi riservati ai mezzi di soccorso.

Oggi, il Consigliere Mattiani traccia un bilancio di quelle che sono le attività che la Regione Calabria insieme all’Asp di Reggio Calabria stanno portando avanti per cambiare le sorti della sanità regionale:

“Sta continuando il percorso di potenziamento dei servizi di cura e assistenza territoriale e ospedaliera avviato dalla Regione Calabria e dall’Asp di Reggio Calabria su tutto il territorio. Soltanto poche ore fa abbiamo provveduto alla consegna della nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet), di nuovi locali e dell’attivazione di un nuovo servizio di 118 nel cuore della Piana di Gioia Tauro che andrà, certamente, a rendere più rapida ed efficace la risposta alla richiesta di assistenza medica in tutto il comprensorio”.

Prosegue ancora il Consigliere Mattiani:

“Se da un lato stiamo attendendo la prossima consegna dei lavori di realizzazione delle Case della Comunità di Antonimina, Bagnara Calabra, Bovalino, Caulonia, Cinquefrondi, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello Ionico, Palmi, Reggio Calabria (2), Roghudi, Rosarno, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia D’Aspromonte, Taurianova, Villa San Giovanni e degli Ospedali della Comunità di Oppido Mamertina, Gerace, Bova Marina e Cittanova, non stiamo lasciando nulla al caso e stiamo lavorando attivamente per potenziare le strutture sanitarie presenti sul territorio. Molti obiettivi PNRR sono stati già raggiunti, addirittura in anticipo. Difatti, la Regione Calabria, per come ricordato oggi dal Dipartimento Sanità e Welfare, ha già attivato venti Centrali operative territoriali (Cot), con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza. Le nuove Cot attive sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono dislocate a Reggio Calabria, Cardeto, Taurianova, Locri, Palizzi, Bagnara Calabra, e si occupano della

presa in carico del paziente e sono dotate dei mezzi tecnologici che garantiscono il controllo remoto dei

dispositivi di telemedicina che saranno forniti ai pazienti, sostenendo lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari coinvolti nella cura e costituendo un punto di riferimento che seguirà le attività anche in caso di proseguimento delle cure e della terapia/assistenza post ospedaliera”.

Il nuovo sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR)

Altre nuove e ottime notizie ancora per la Sanità territoriale reggina.

Infatti, nella imponente struttura ove un tempo sorgeva l’ex nosocomio di Palmi, oggi Casa della Comunità, la Regione Calabria e l’Asp di Reggio Calabria interverranno ancora nel breve periodo. Soltanto pochi mesi addietro nella predetta struttura è stata attivata l’Aggregazione Funzionale Territoriale in sede unica che sta contribuendo a dare importanti risposte alle richieste di assistenza dei cittadini ed sempre lì che è in previsione nel breve periodo l’avvio dei lavori proprio per la Casa della Comunità per un investimento previsto pari a circa 2,5 milioni di euro.

Ebbene, nei prossimi mesi prenderanno il via anche i lavori propedeutici alla installazione di un sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) presso la radiologia del Centro di assistenza primaria territoriale.

A darne notizia ancora il Consigliere Mattiani:

“E’ stato approvato il Progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori propedeutici alla installazione di un sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) presso la radiologia del Centro di assistenza primaria territoriale ove è allocata la Casa della Comunità di Palmi. Un nuovo servizio sanitario che disporrà di locali accoglienti e rinnovati, di mammografi, ecografi, software all’avanguardia e di tecnologia di nuova generazione, in grado di evidenziare particolari sospetti clinici”.

E ricorda:

“Incessante l’impegno anche sul fronte ospedaliero. E’ notizia di oggi, quella dell’arrivo in Calabria di altri 66 medici cubani che andranno, così, ad aggiungersi ai 267 che già lavorano nei nostri ospedali. Non ci fermiamo qui. Altri giungeranno in Calabria e aiuteranno gli ospedali calabresi a fornire prestazioni sanitarie fino a quando non riusciremo con i concorsi a coprire tutte le carenze di organico ancora presenti. Inoltre, sempre sul fronte ospedaliero, proseguono con speditezza i lavori di realizzazione delle nuove sale operatorie dell’Ospedale di Polistena, mentre si sta intervenendo anche sull’Ospedale di Locri (fornita una TAC, con la ristrutturazione delle sale operatorie e altri interventi), su quello di Gioia Tauro, altre aggiuntive azioni riguarderanno l’Ospedale di Melito Porto Salvo. E ancora. Stiamo continuando anche a dotare tutti le strutture sanitarie di tecnologia all’avanguardia. Una rivoluzione che sta prendendo concretamente forma grazie all’attenta programmazione voluta proprio dal Presidente Occhiuto e

portata avanti dalla Dott.ssa Di Furia”.

Nei suoi ringraziamenti il Consigliere Mattiani ha voluto anche ricordare i tecnici regionali e dell’azienda sanitaria reggina:

“Ringrazio il Dipartimento Sanità e Welfare e tutti i nostri tecnici regionali e quelli dell’Asp di Reggio Calabria che con grande determinazione lavorano costantemente per dare esecuzione sul territorio alla programmazione dei servizi sanitari”.