Calabria, il dramma della sanità a Presa Diretta: ‘E’ la più disastrata d’Italia’

A Presa Diretta, la nota trasmissione di inchiesta di Rai Tre, si torna a parlare di sanità in Calabria e in particolare dei numerosissimi professionisti dichiarati inidonei che ingolfano la macchina burocratica e operativa sanitaria nonchè dell’enorme debito generato negli anni a causa della pessima gestione amministrativa della sanità.

“Numero addetti alla sanità inidonei molto alto in Calabria? E’ un aspetto sul quale io non posso entrare. Certamente è uno degli aspetti che possono essere oggetto di valutazione da parte della Procura contabile – spiega Romeo Ermenegildo Palma – L’erogazione di una prestazione sanitaria va data attraverso una struttura che abbia qualità e uomini. In questo momento non abbiamo le strutture, né la qualità né tantomeno gli uomini che possano gestire le strutture. Ci sono piccoli miracoli locali ed esempi positivi, ci sono professionisti che vanno aldilà del loro dovere e che mettono il cuore oltre l’ostacolo ma tutto questo non genera un sistema”.

Così il dott. Palma, da due anni procuratore regionale della Corte dei Conti della Calabria, l’organo che svolge funzione di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica. Ma il vero problema che non consente alla sanità calabrese di alzare la testa è l’enorme debito accumulato dalle Asp calabresi che ancora, a distanza di 14 anni, non si è riusciti a quantificare e che ha generato un vero e proprio disastro.

“La Calabria si trova in una situazione strana. Da 14 anni siamo dentro il piano di rientro e non riusciamo a capire il debito che abbiamo – spiega l’ex commissario straordinario ASP Reggio Calabria Santo Giuffrè ai microfoni di Presa Diretta – C’era un sistema di rapine e di furti molto organizzato e allo stesso tempo molto protetto perchè altrimenti non si comprende perchè non è mai successo nulla con bilanci non approvati. Per anni si è fatta una contabilità orale”.