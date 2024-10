Sanità in Calabria, Lega: ‘Tutti i partiti sostengano il Presidente Occhiuto’

“Le vicende sulla sanità che hanno interessato nelle ultime settimane la Calabria comprovano, ulteriormente, lo stato di malessere che esiste e che, negli anni, è sempre maggiormente peggiorato”.

Lo scrive, in una nota, il Commissario regionale della Lega in Calabria, Francesco Saccomanno che, si appella a tutti i partiti, per schierarsi al fianco del Presidente Occhiuto.

L’appello della Lega

“Un sistema, quello del commissariamento, che non ha prodotto i frutti sperati e che, anzi, ha aumentato deficit e disservizi, distruggendo quello di buono che esisteva nella regione. Incapacità, incompetenza, presunzione, arroganza, mancanza di strumenti, sono gli elementi cardine che hanno certificato il disastro della gestione degli ultimi 10 anni e che devono portare a delle profonde riflessioni. Non si può continuare a morire per carenza di ambulanze, di medici, di organizzazione, di scelte errate e senza alcun senso. Una grave colpa dei vertici, per la quale la Lega ha chiesto e continuerà a chiedere una indagine oggettiva per accertare le vere negligenze e mancanze per tanti funerei eventi, da addebitare non al medico che ha subito il “fatto”, ma ad un sistema distrutto per il quale le responsabilità sono a monte e presso chi ha assunto decisioni veramente scellerate ed imbarazzanti”.

Saccomanno: “La sanità ritorni ai calabresi”