Ospedale di Polistena, Muraca (Pd): “Asp e Commissario facciano chiarezza”

«Basta promesse a scadenza elettorale: per l’ospedale di Polistena servono atti formali, tempi certi e una direzione medica pienamente operativa».

Il consigliere regionale del Partito democratico, Giovanni Muraca, interviene a tutela del nosocomio della Piana chiedendo all’Asp di Reggio Calabria e all’Ufficio del Commissario «un immediato chiarimento pubblico» sul presente e sul futuro della struttura.

Muraca ricorda che, a inizio anno, dopo un confronto istituzionale tenuto nello stesso ospedale, erano stati annunciati l’attivazione a breve del reparto di Riabilitazione e l’avvio di un servizio di Oncologia con locali già individuati. «A oggi – sottolinea – nulla di quanto prospettato risulta essere stato portato a compimento. È inaccettabile giocare con le aspettative dei cittadini: quando si parla di sanità, ogni rinvio si traduce in disservizi e in diritti negati».

Tassello fondamentale è la guida del presidio: «Polistena ha bisogno di un Direttore Medico di Presidio stabilmente insediato, con responsabilità e poteri chiari per affrontare le criticità quotidiane. Non si può governare un ospedale con soluzioni precarie o a intermittenza».

Da qui le richieste del consigliere dem: «Vogliamo sapere quando aprirà la Riabilitazione e con quale dotazione di personale e attrezzature; quali servizi oncologici saranno garantiti (ambulatorio, DH, percorsi integrati) e da quando; quale cronoprogramma l’Asp intende seguire e quali atti sono già stati adottati. Chiediamo inoltre la tempestiva nomina del Direttore Medico di Presidio e un report mensile pubblico sullo stato di avanzamento degli impegni».

Muraca si rivolge direttamente alla direttrice generale: «La dott.ssa Di Furia operi davvero super partes, senza alcuna commistione con la politica, tanto più in periodo elettorale. La programmazione sanitaria non può essere piegata al consenso: è materia che riguarda la salute e la dignità delle persone. Siamo al fianco dei Comitati e delle Comunità locali – conclude Muraca – Polistena e la Piana hanno diritto a un ospedale funzionante, completo ed efficiente».