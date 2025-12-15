Sanità in Calabria, è online il nuovo sito di Azienda zero

È online il nuovo sito di Azienda Zero realizzato seguendo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), che definiscono gli standard per la chiarezza, la trasparenza e l’accessibilità dei siti della pubblica amministrazione.



“Il nuovo portale – viene spiegato in una nota di Azienda Zero – intuitivo e facilmente navigabile, consente a cittadini e operatori di essere costantemente aggiornati sull’evoluzione dei progetti dell’Azienda.

L’architettura del sito si compone di tre parti principali: nella parte superiore vi sono le sezioni dedicate all’organizzazione dell’ente, nella parte centrale vi sono le notizie relative alle iniziative realizzate da Azienda Zero, mentre nell’ultima parte vi sono le comunicazioni e gli avvisi in cui sono presenti contenuti riferiti alle specifiche attività dell’ente”.



“Più precisamente – prosegue la nota – nella barra principale è possibile navigare nelle sezioni: ‘Azienda’, in cui sono presenti le sottosezioni riferite alle varie articolazioni aziendali; ‘Servizi al cittadino’, grazie alla quale si può accedere direttamente alle piattaforme relative ai diversi servizi consultabili dagli utenti, come il Fascicolo sanitario elettronico, il servizio Cup e l’Ecosistema dei dati sanitari; ‘Progetti’, in cui si raccontano i diversi progetti che l’ente sta implementando; ‘News ed eventi’, che racchiude tutte le iniziative realizzate da Azienda Zero.

Infine le due sezioni ‘Albo pretorio’ e ‘Amministrazione trasparente’ consentono di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dell’ente.