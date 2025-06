Sanità in Calabria, Baldino: ‘Si muore aspettando un’ambulanza, soldi pubblici nelle cliniche degli amici’

“In Calabria siamo ultimi per numero di posti letto nella sanità pubblica — mentre crescono quelli nella sanità privata; ultimi nelle performance complessive del sistema sanitario; ultimi per spesa pro capite in sanità; ultimi per aspettativa di vita; maglia nera per il servizio di emergenza-urgenza, i dati del 118 parlano chiaro. E sapete chi ci lucra sopra? Quei centri diagnostici privati che hanno visto crescere da 3 a 15 milioni i trasferimenti pubblici della regione”.

È fortissima la denuncia della deputata M5S Vittoria Baldino alla Camera dei Deputati in occasione della discussione sulla proposta di legge sul finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

“In Calabria – rimarca Baldino – gli scandali non si contano ma il vero scandalo è che si sta scientemente approfittando della debolezza del servizio pubblico per potenziare la sanità privata. Mentre la sanità pubblica viene lasciata in ginocchio, i centri diagnostici privati si rafforzano. I fondi pubblici li state dirottando ai centri privati – conclude la parlamentare. E guarda caso, molte di queste strutture sono gestite da persone legate, magari ex soci dell’attuale integerrimo governatore della Calabria”.