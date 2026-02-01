Sanità al collasso in Calabria, AVS lancia la mobilitazione: ‘Occhiuto l’ha devastata’

«Il centrodestra e Occhiuto hanno devastato la sanità calabrese. Noi chiediamo con forza l’uscita dal piano di rientro sanitario che in Calabria dura ormai da sedici anni. Era il 2010 quando la nostra regione è entrata in questo famigerato meccanismo, durante il governo Scopelliti e con l’avallo di Occhiuto . Lo ricordiamo bene: era appena terminata la legislatura di Agazio Loiero e l’attuale classe dirigente di centrodestra ha avuto anni di tempo per provare a uscirne, senza mai riuscirci».

È quanto afferma Giuseppe Campana, portavoce regionale di Verdi–AVS Calabria in sit-in di protesta davanti all’ospedale di Catanzaro.

«Siamo entrati nel piano di rientro insieme ad altre otto regioni – ricorda ancora -: sette di queste ne sono uscite dopo appena due anni. La Calabria , invece, dopo sedici anni è ancora lì, con una sanità commissariata e devastata, e con un governo regionale rappresentato dal peggiore centrodestra della storia repubblicana. Questo dato non può più essere ignorato».

«In Calabria la sanità pubblica è stata portata al collasso da anni di scelte sbagliate e oggi la responsabilità politica ha un nome e un cognome: il governo regionale guidato da Occhiuto. Ospedali svuotati, reparti chiusi e interi territori senza servizi essenziali sono il risultato di questo fallimento», incalza il portavoce di AVS.

«Di fronte a questo disastro non basta più indignarsi. Come Alleanza Verdi e Sinistra – sottolinea Campana – proporremo una legge speciale per dichiarare lo stato di emergenza sanitaria in Calabria, lo scorporo del debito sanitario e la fine del piano di rientro, che ha prodotto solo tagli, precarietà e disuguaglianze. Servono assunzioni stabili di personale sanitario e il rilancio di una sanità pubblica territoriale, universale e accessibile a tutte e tutti».