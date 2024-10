Sanità in Calabria, Oliverio risponde al ministro Grillo: “Vuole commissariare i commissari?”

Prosegue lo scontro, iniziato mesi fa, tra il governatore della Calabria Mario Oliverio e il Ministro della Salute Giulia Grillo. Sul tavolo, la delicatissima situazione della sanità calabrese.

Visitando alcune strutture ospedaliere in Calabria, il ministro Grillo aveva parlato di situazione ‘ai limiti dell’umano’ e ventilato l’ipotesi dell’invio della Protezione Civile in Calabria per affrontare l’emergenza.

LEGGI ANCHE

“Cosa vuol dire che serve un decreto per la Calabria, vogliono commissariare i commissari? Il ministro scorda che qui siamo commissariati da 9 anni. Il governo Berlusconi fu il primo a decidere il commissariamento che è stato confermato dalle decisioni dei successivi esecutivi. Anche questo governo sta agendo come i predecessori e le dichiarazioni del ministro possono considerarsi propaganda populistica. Attraverso le integrazioni di strutture in cui ci sono eccellenze si potrà realizzare un polo di formazione e ricerca che sarà un fattore importante di qualificazione delle prestazioni sanitarie regionali. Dopo 25 anni riusciamo a realizzare un fondamentale obiettivo per la sanità calabrese”, ha dichiarato Oliverio.