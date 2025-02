Sanremo, gaffe di Castaldo a Rai Radio2. L’imbarazzo di Brunori: ‘Primo artista calabrese? No…ce ne sono stati’ – VIDEO

Ema Stokholma e Gino Castaldo intervistano Brunori Sas dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival.

Oltre cinque minuti di intervista in cui Dario Brunori risponde alle domande dei conduttori di Rai Radio 2, la radio ufficiale del Festival di Sanremo. Ma la gaffe di Gino Castaldo arriva nei primissimi secondi:

“Per la prima volta al Festival di Sanremo in assoluto e primo artista calabrese intanto perchè non so se ce ne sono stati…”. Leggi anche

Il noto giornalista, critico musicale, scrittore e conduttore radiofonico italiano, con il sorriso tra le labbra, si rende subito conto della figuraccia e sdrammatizza.

“Scherzo…”. Ma la gaffe è ormai fatta.

Sicuramente una leggerezza da parte di uno dei più noti critici musicali d’Italia. Da dieci e lode la risposta e il commento sobrio e pacato del cantante calabrese che ha dimostrato ancora una volta, intelligenza, ironia ed eleganza.

“Ce ne sono stati, ce ne sono stati un bel pò…”. Così Dario Brunori che sdrammatizza con un gran sorriso.

Se associamo la Calabria al Festival di Sanremo, il primo nome che balza alla memoria è sicuramente quello di Mino Reitano, artista di Fiumara (RC) che ha portato la sua voce e la sua passione per la musica in ben sette edizioni del Festival. Dalila, che partecipò al Festival nel 1967 con “Ciao amore, ciao” in coppia con Luigi Tenco. C’è poi Rino Gaetano, il genio ironico di Crotone che nel 1978 conquistò il pubblico con Gianna. Flavia Fortunato che partecipò nel 1983 con “Casco blu”.

Come non ricordare le incredibili voci femminili delle sorelle Domenica Rita Adriana Bertè (in arte Mia Martini) e Loredana Bertè. Lisa (Annalisa Panetta): originaria di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), partecipò nel 1998 con “Sempre” e nel 2003 con “Oceano”. Nel recente passato hanno brillato sul palco dell’Ariston anche il raffinato cantautore crotonese Sergio Cammariere e il giovane artista cosentino Aiello.