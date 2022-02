Una Miss Baby Reggina al Victory Morgana di Sanremo 2022

Al Victory Morgana di Sanremo 2022 una Miss Baby Reggina per la prima volta in assoluto sulla passerella VIP. Lei è Miss Chanel Colombo di Reggio Calabria di soli 6 anni, Miss Baby Fashion Italia 2021/22 del Concorso Nazionale e Internazionale di Miss e Mister Moda Fashion Italia del Patron Antonio Cirillo, approda per la prima volta a Sanremo e meraviglia la platea per il suo coraggio, ma soprattutto per il suo stile, e nel suo portamento, da grandissima Modella.

La Miss Chanel è iscritta alla Models Italian Agency di Antonio Cirillo e nell'arco di soli 5 mesi ha bruciato tutte le tappe, vincendo la Finalissima Nazionale a San Giovanni Rotondo, partecipa ad una sfilata Internazionale di Moda a Barletta, a Novembre approda in Televisione negli studi Televisivi di Milano, ed infine a Sanremo diventa la grande protagonista della Sfilata VIP svoltasi il giorno 04.02.2022 al Victory Morgana 2022.

Cosa dire di più, da Sanremo parte il Successo della piccola Miss che sicuramente la vedremo a breve protagonista in un grande Film. Auguroni Miss Chanel Colombo, e che il tuo sogno abbia inizio.