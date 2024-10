Sapori d’Autunno 2024: un evento di street food che celebra i sapori della Calabria

A Sant'Alessio in Aspromonte, “Sapori d'Autunno” celebra la cucina tradizionale calabrese e il divertimento con degustazioni, musica e attrazioni

Sant’Alessio in Aspromonte si prepara ad accogliere una delle feste gastronomiche più attese dell’autunno: Sapori d’Autunno – Street Food. Domenica 3 novembre, a partire dalle ore 11:00 fino a tarda serata, il borgo si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti della cucina tradizionale calabrese. Il tutto a ingresso gratuito.

A soli 15 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico, l’evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nei profumi e sapori dell’autunno. Dai maccheroni al ragù alle polpette fritte e al sugo, senza dimenticare le crespelle e i dolci tradizionali, ci sarà qualcosa per ogni palato. Gli amanti della carne potranno assaporare specialità come hamburger di vitello, salsiccia o porchetta, oltre a un ricco assortimento di panini farciti con frittole, salumi e formaggi.

L’area bimbi e le attività ricreative

Ma la festa non è solo gastronomia. L’area bimbi offrirà un programma ricco di attività con gonfiabili, trucca bimbi e spettacoli vari, con animatori e artisti di strada pronti a regalare sorrisi e divertimento. Gli adulti, invece, potranno godersi degustazioni di vini locali accompagnate dalle immancabili caldarroste.

Musica e sfilate per un’atmosfera unica

Per chi ama la musica e il movimento, ci saranno spettacoli itineranti con DJ set e gruppi folk per tutto il giorno, oltre a una straordinaria sfilata di Fiat 500 d’epoca, vespe e motor bike che attraverseranno il paese, creando un’atmosfera unica e retrò.

Servizio navetta per Reggio Calabria e Gambarie

L’organizzazione ha previsto anche un servizio navetta per chi arriva da Reggio Calabria o da Gambarie, con partenze frequenti per garantire un accesso comodo e agevole.

Perché partecipare a Sapori d’Autunno

Non mancare a questa festa d’autunno: Sapori d’Autunno è l’evento perfetto per vivere una giornata tra buona cucina, divertimento e tradizione calabrese. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 3398739665.