‘Burraco sotto le stelle’: oltre 100 giocatori per il torneo di Sant’Ilario
Il sindaco Brizzi ha già dato appuntamento al prossimo anno per la terza edizione
19 Agosto 2025 - 07:42 | Comunicato Stampa
Si è svolta sul lungomare di Sant’Ilario dello Ionio la seconda edizione del torneo “Burraco sotto le stelle”, che ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre 100 giocatori, distribuiti in 26 tavoli, hanno animato una serata all’insegna della socialità e della sana competizione. Un grande evento curato dall’ASD “G. Gatto” con la collaborazione della Consulta Giovanile di Sant’Ilario.
I vincitori dei tre gironi
Tre i gironi e altrettante le coppie vincitrici:
- Girone A: Pietro Barillà – Anna Guerrisi dell’Associazione Burraco Reggio 1
- Girone B: Roberta Miceli – Antonio Gatto dell’ASD Gatto di Reggio Calabria
- Girone C: Maurizio Ferraro – Giuseppe Romeo dell’ASD Gatto RC
Una serata di sport e socialità
«Questa manifestazione è la dimostrazione di come sport, cultura e socialità possano fondersi in una serata indimenticabile. Per questo ringraziamo l’ASD “G. Gatto”, guidata con passione dal presidente Antonio Gatto, per l’impeccabile regia della manifestazione, la presidente onoraria Giovanna Scarfò per il suo instancabile impegno, la Consulta Giovanile di Sant’Ilario, che ha collaborato con entusiasmo alla riuscita dell’evento. Grazie alla Eurocoop “Jungi Mundu” che ha offerto i premi realizzati nei loro laboratori artigianali dagli immigrati ospiti del progetto insieme agli operatori della Jungi Mundu, un bellissimo esempio di integrazione. E grazie alla Frujt che ha omaggiato tutti i partecipanti con prodotti tipici locali. L’appuntamento è per il prossimo anno con la terza edizione di “Burraco sotto le stelle”!», dichiara il sindaco Pasquale Brizzi.