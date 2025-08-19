‘Burraco sotto le stelle’: oltre 100 giocatori per il torneo di Sant’Ilario

Si è svolta sul lungomare di Sant’Ilario dello Ionio la seconda edizione del torneo “Burraco sotto le stelle”, che ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre 100 giocatori, distribuiti in 26 tavoli, hanno animato una serata all’insegna della socialità e della sana competizione. Un grande evento curato dall’ASD “G. Gatto” con la collaborazione della Consulta Giovanile di Sant’Ilario.

I vincitori dei tre gironi

Tre i gironi e altrettante le coppie vincitrici:

Girone A : Pietro Barillà – Anna Guerrisi dell’Associazione Burraco Reggio 1

: Pietro Barillà – Anna Guerrisi dell’Associazione Burraco Reggio 1 Girone B : Roberta Miceli – Antonio Gatto dell’ASD Gatto di Reggio Calabria

: Roberta Miceli – Antonio Gatto dell’ASD Gatto di Reggio Calabria Girone C: Maurizio Ferraro – Giuseppe Romeo dell’ASD Gatto RC

Una serata di sport e socialità