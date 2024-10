Santa Bernadette di Lourdes, le reliquie in provincia di Reggio Calabria

La Chiesa in Italia accoglie le spoglie di Santa Bernadette Soubirous. In occasione dei 175 anni dalla nascita e dei 140 dalla morte della pastorella francese, alla quale apparve per la prima volta la Madonna l’11 febbraio 1858, da oggi a fine agosto, trentatré diocesi si alterneranno nell’esposizione e venerazione delle reliquie della veggente.

L’urna, contenente una costola della santa, arriverà stamattina all’aeroporto di Bergamo per essere trasferita ad Alessandria, prima tappa del ‘tour’ italiano. Nella cittá piemontese il frammento sacro sarà conservato nel santuario delle Suore immacolatine dove da giovedì verrà offerto alla devozione dei fedeli.

In agenda lodi, rosari, adorazioni eucaristiche, processioni e messe prima del trasferimento delle reliquie a Modena mercoledì 1 maggio.

LE TAPPE

Questo l’elenco delle diocesi che ospiteranno l’urna con i resti di Bernadette. Prevista una tappa in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Oppido Mamertina.

1) Alessandria (25-30 aprile);

2) Modena (1-4 maggio);

3) Massa Carrara (4-7 maggio);

4) Vercelli (08-11 maggio);

5) Cesena (11-14 maggio);

6) Spoleto (15-18 maggio);

7) San Benedetto del Tronto (18-21 maggio);

8) Civita Castellana

(22-25 maggio);

9) Montepulciano

(25-28 maggio);

10) Roma (29 maggio-4 giugno:

due parrocchie coinvolte);

11) Frosinone (4-7 giugno);

12) Caserta (8-11 giugno);

13) Napoli (11-14 giugno);

14) Ariano (14-17 giugno);

15) Foggia (17-20 giugno);

16) Brindisi (21-24 giugno);

17) Crotone (25-28 giugno);

18) Oppido Mamertina

(28 giugno-1 luglio);

19) Patti (1-4 luglio);

20) Palermo (4-7 luglio);

21) Trapani (7-10 luglio);

22) Tempio (11-14 luglio);

23) Ozieri (14-17 luglio);

24) Cagliari (17-20 luglio);

25) Savona (21-24 luglio);

26) Torino (24-27 luglio);

27) Asti (27-30 luglio);

28) Pistoia (30 luglio-2 agosto);

29) Volterra (2-5 agosto);

30) Benevento (6-9 agosto);

31) Capua (10-15 agosto);

32) Aversa (15-18 agosto);

33) Albano (18-22 agosto)