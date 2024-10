Coronavirus, Santelli ‘chiude’ un altro Comune della Calabria

“Ho appena emanato l’ordinanza che dispone la ‘chiusura’ del Comune di Serra San Bruno (VV). Una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati negli ultimi giorni.

Serra San Bruno è il sesto comune calabrese per il quale è stata disposta un’ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, così come avvenuto già per Montebello Jonico (RC), San Lucido (CS), Cutro (KR), Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS).