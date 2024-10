Santelli riapre le discoteche, in Calabria si torna in pista in anticipo

La nuova ordinanza regionale non lascia dubbi, in Calabria si torna a ballare prima del previsto

L’ordinanza n.51 del 13 giugno 2020 della Regione Calabria non lascia dubbi. Nella punta dello Stivale si torna a ballare in anticipo rispetto a quanto annunciato dal Governo nelle scorse ore. Si riparte il 19 giugno.

Se la bozza del decreto parlava di una riapertura delle sale da ballo previste per il 15 giugno, una volta approvato i professionisti del settore hanno dovuto arrestare tutti i loro preparativi. Lo stop, infatti, era stato prolungato dal dpcm 11 giugno di circa 1 mese. La data della riapertura fissata al 14 luglio.

Così come accaduto per la Fase 2, la presidente Jole Santelli oggi ha firmato una nuova ordinanza regionale in cui, invece, anticipa l’apertura. Di certo il Governatore della Calabria non è stata l’unica, in Italia, a prendere una simile decisione.

“Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l’attività di screening per SARS-CoV-2. A decorrere dal 19 giugno 2020, è consentito – in conformità alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” adottate in data 11.6.2020 – lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020″.

Questo quanto si legge nell’ordinanza appena approvato. Per scaricare la versione integrale, CLICCA QUI.