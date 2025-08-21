Santo Stefano: festa patronale con Shade e spettacolo pirotecnico

Dopo una settimana di giochi e manifestazioni, tutto pronto per il gran finale con il concerto di David Muccari, la Premiata Società ed il rapper Shade

Santo Stefano in Aspromonte, dopo una settimana di giochi patronali e manifestazioni, si prepara a vivere il gran finale della sua festa patronale.

Domani, infatti, alle ore 21:30 in piazza Domenico Romeo si terrà il concerto di David Muccari.

Sabato 23 sarà la volta del concerto della Premiata Società e, per concludere, il gran finale di stagione con il live del grande rapper nazionale Shade, seguito dallo spettacolo pirotecnico che farà da cornice alla festa del Santo Patrono.