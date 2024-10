Santo Stefano in Aspromonte, un successo la campagna vaccinale di prossimità

È già dal mese scorso che il comune di Santo Stefano in Aspromonte ha avviato la campagna vaccinale per le terze dosi cominciando con le domiciliari.

Ieri, martedì 14 Dicembre, presso i locali sanitari comunali si è svolta la quarta giornata dedicata a questa nuova ondata di vaccinazioni, le stesse sono state inoculate a quasi tutta la cittadinanza a cominciando sempre dagli anziani e dai soggetti fragili. Tantissimi sono stati i soggetti sottopostisi ai vaccini e proprio per i numeri, sin da subito, raggiunti la comunità si dice pienamente soddisfatta da questo eccellente e necessario servizio. In maniera controllata e metodica, il comune ha infatti eseguito gli open day vaccinali, facendo così da comune apripista per questa ulteriore iniziativa di “Vaccinazione di Prossimità”, metodologia che i Comuni dell’ Area Metropolitana di Reggio Calabria considerano principio base fondamentale, principio metodologico per cui è preferibile che siano pochi operatori sanitari specializzati a spostarsi anziché grandi masse di cittadini fragili, evitando in tal modo gli assembramenti e creando altresi una “comfort zone” che favorisce la predisposizione favorevole della popolazione alle inoculazioni vaccinali.

L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco dott. Francesco Malara sempre attento e pioniere nelle attività di questo genere, esprime parole di soddisfazione verso quanto si è riuscito a realizzare sino ad oggi grazie alla cooperazione con l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria nella persona del Commissario dott. Scaffidi e del Direttore di Distretto dott. Carbone e dei suoi medici e infermieri coordinati dal Dott. Ernesto Giordano e con la efficientissima collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana Comitaro Locale Vallata del Gallico, Ma anche grazie alla disponibilità ed alla buona volontà della Comunità Cittadina che ha confermato ancora una volta di essere responsabile dimostrandosi solidale nei confronti dei concittadini e dei turisti.

Si ribadisce in tal modo che le vaccinazioni ( prime, seconde e terze dosi) insieme alle altre precedenti iniziative sanitarie di prevenzione poste in essere dall Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, quale ad esempio l’ essere stati i primi ad introdurre la buona pratica amministrativa dei tamponi fatti settimanalmente al corpo docente su base volontaria prima dell’ingresso a scuola, hanno garantito al piccolo paese la qualifica di “covid free” da oltre un anno ma nonostante tale splendido risultato, non si rallenta la corsa verso il superamento di questa pandemia, al contrario, si rilancia e si rilancerà fino ad una vittoria complessiva e definitiva con tutta la determinazione possibile che i piccoli paese montani hanno da sempre dimostrano.